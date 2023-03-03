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FILE - Wagner Group head Yevgeny Prigozhin attends the funeral of Dmitry Menshikov, a fighter of the Wagner group who died during a special operation in Ukraine, at the Beloostrovskoye cemetery outside St. Petersburg, Russia, on Dec. 24, 2022. Russia's Wagner Group, a private military company led by Yevgeny Prigozhin, a rogue millionaire with longtime links to Russia's President Vladimir Putin, has played an increasingly visible role in the fighting in Ukraine where it reportedly suffered heavy losses. (AP Photo, File) Photo Details
قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين (أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

قائد فاغنر لزيلينسكي: طوقنا باخموت فاسحب رجالك

دبي- العربية.نت
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مع اقتراب قواته من تطويق ودخول مدينة باخموت في الشرق الأوكراني، ظهر قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوزين، في فيديو جديد، ليؤكد أن المدينة باتت مطوقة بشكل كامل.

وأوضح في المقطع المصور، اليوم الجمعة، أن طريقا واحداً لا يزال مفتوحاً أمام القوات الأوكرانية للخروج.

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كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي إلى سحب قواته من المدينة التي دأبت فاغنر لأشهر على محاولة الاستيلاء عليها.

إلا الغرب

بالتزامن، أوضح مراسل العربية/الحدث أن قوات فاغنر فشلت في اختراق بلدة خرومافا شمال غربي باخموت، لكنه لفت إلى أن المقاتلين الروس ما زالوا يتقدمون في عمق المدينة من جميع الاتجاهات سوى المحور الغربي.

أتى تصريح بريغوزين اليوم بعدما نشرت فاغنر أمس على أحد حساباتها في تلغرام صوراً لجنودها زاعمة أنهم دخلوا وسط باخموت، علما أنه سبق لها أن أعلنت قبل أسابيع دخول المدينة الاستراتيجية. إلا أن الجيش الروسي عاد ونفى ذلك.

قوات أوكرانية في محيط باخموت(فرانس برس)
قوات أوكرانية في محيط باخموت(فرانس برس)

معارك ضارية

وكانت المدينة شهدت خلال الساعات الماضية معارك ضارية ومستعرة حيث تقدمت قوات فاغنر من نواحٍ مختلفه باتجاه مركزها، من دون أن تتمكن من اختراق الناحية الغربية.

في حين ألمح بعض المسؤولين الأوكرانيين مؤخراً إلى أن الانسحاب وارد.

يذكر أن معارك شرسة تدور منذ أسابيع بل أشهر للسيطرة على باخموت التي تعتبرها موسكو مهمة، إذ إن السيطرة عليها ستفتح الطريق أمامها للسيطرة بالكامل على بقية دونباس، المنطقة الصناعية الاستراتيجية، وأحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير من العام الماضي على أراضي الجارة الغربية.

فيما تقلل كييف من أهمية تلك المدينة، معتبرة أن قيمتها الاستراتيجية محدودة.

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