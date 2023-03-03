واشنطن: سنعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا اليوم الجمعة.

وأضاف كيربي أن المساعدات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ستكون من الموضوعات المطروحة للنقاش بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عندما يلتقي الزعيمان في البيت الأبيض الجمعة.

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كذلك أوضح أن المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي، وخاصة لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حاليا، بما في ذلك صواريخ لراجمات "هيمارس".

في سياق متصل، كشف مسؤول أميركي كبير أن أوكرانيا ستكون الملف الرئيسي في محادثات بايدن وشولتس، بحسب رويترز.

وأضاف أن واشنطن لم ترصد أن الصين قدمت مساعدات فتاكة لروسيا حتى الآن.

25 مليار دولار

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا حتى الآن قد تجاوزت 25 مليار دولار.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في يناير الماضي، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار شملت مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

وأوضحت الوزارة حينها أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.