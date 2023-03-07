بكين لواشنطن: تايوان خط أحمر إياكم تجاوزه

على وقع تصاعد التوتر بين البلدين، جددت الصين اليوم الثلاثاء تحذير الولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان.

ففي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين، قال وزير الخارجية تشين جانج اليوم الثلاثاء إن تايوان خط أحمر بالنسبة لبلاده، لا يجوز لواشنطن تجاوزه.

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كما أكد أن حل قضية تايوان مسألة تخص الصينيين وحدهم، وليس لأي بلد آخر الحق بالتدخل فيها.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تحتفظ بكل الخيارات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة توحيد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي، مع البر الصيني، بحسب ما نقلت رويتز.

تفاقم التوترات

تأتي تلك التصريحات فيما بلغت التوترات بين الصين والولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأميركي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز بكين.

ففي أغسطس الماضي (2022)، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي لتايوان. لاسيما أن بكين تنظر إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي باستقلالها وتحد لمطالبة الصين بالسيادة عليها.

وفي أكبر مناوراتها العسكرية التي استهدفت تايوان منذ عقود أرسلت الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط للمضيق، بل أطلقت صواريخ فوق تايوان نفسها انتهى بها الأمر بالسقوط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها يتعين السيطرة عليه بالقوة إذا لزم الأمر، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين.

إلا أن بكين لوحت مرارا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأميركي، لتزويدها بمزيد من السلاح.