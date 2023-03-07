رئيس بيلاروسيا: كييف لن تنجح في جرنا إلى الصراع

أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، أن كييف تحاول جر بلاده إلى الصراع في أوكرانيا بأمر من واشنطن، مشيراً إلى أن ذلك لن ينجح.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "إذا كانوا يعدون، فأنا أعلم أنهم يريدون جرنا إلى الحرب بأمر من الأميركيين، إذا كنتم تعتقدون أنه من خلال تحدينا، فسوف تجرونا إلى الحرب غداً، والتي تدور عملياً في جميع أنحاء أوروبا اليوم، فأنتم مخطئون".

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في موازاة ذلك، كشف لوكاشينكو، أن "إرهابيين" تلقوا تدريبات على الأراضي الأوكرانية للقيام بعمليات التخريب التي طالت مطار إنجلز بمقاطعة سارتوف الروسية في ديسمبر الماضي.

وأوضح لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن "الهجوم الإرهابي على الطائرات الروسية قبل بضعة أشهر، تم رصده من الفضاء.

كما أضاف أن طائرات استراتيجية روسية تضررت، وقد أوكلت مهمة التنفيذ إلى مجموعات تم تدريبها على مستوى عال.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله إن المشتبه به الذي اعتقل في الهجوم على طائرة الاستطلاع بيريف إيه -50 يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية.

وقال إنه أمر بعملية "تمشيط" على مستوى البلاد للقبض على مخرّبين آخرين متورطين في هجمات داخل البلاد.

"لن ندخل الحرب"

وسبق أن قال إن بيلاروسيا لن تدخل الحرب مباشرة إلا إذا تعرضت أراضيها لهجوم من أوكرانيا.

ولطالما كانت كييف قلقة من غزو جديد من أراضي بيلاروسيا، وهو خطر يجبرها على الاستمرار في حماية حدودها الشمالية في وقت تكون فيه قواتها في أقصى درجاتها تقاتل روسيا في جنوبها وشرقها.

وقال نشطاء مناهضون للحكومة في بيلاروسيا الشهر الماضي إنهم فجروا طائرة استطلاع عسكرية روسية متطورة في هجوم بطائرة مسيرة في مطار بالقرب من العاصمة البيلاروسية مينسك.