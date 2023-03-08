وزير الدفاع الألماني: سنسلم أوكرانيا 21 دبابة ليوبارد 2

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية ستتسلم هذا الشهر 21 دبابة "ليوبارد 2 إية6" من ألمانيا عبر البرتغال.

ونقلت وكالة أنباء "دي بي إيه" عن بيستوريوس قوله: "علمت للتو أنه قد يتم تسليم 18 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" و3 دبابات برتغالية إلى أوكرانيا في نفس الوقت، هذا الشهر.

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وكان وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك، أعلن أمس الثلاثاء، أن وارسو تعتزم هذا الأسبوع تسليم أوكرانيا 10 دبابات "ليوبارد-2" من أصل 14 وعدت بها وارسو سابقا.

كذلك قال بلاشاك خلال مؤتمر صحافي إن "هناك 4 دبابات من أصل 14 دبابة بولندية في أوكرانيا بالفعل، وستصل 10 أخرى إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

ونوه وزير الدفاع إلى التوصل لاتفاق مع وزير الدفاع الألماني، ينطوي على أخذ الجانب البولندي زمام مبادرة إنشاء تحالف من الدول التي ستزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2 إيه 4"، ومن الجانب الألماني بدبابات "ليوبارد 2 إيه 6".

فتح مركز صيانة

هذا وأعلن وزير الدفاع البولندي، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لفتح مركز صيانة لدبابات "ليوبارد-2" المرسلة إلى أوكرانيا، مشيراً إلى وجود مشكلة جوهرية، وهي نقص قطع الغيار والتي يمكن لصناعات الدفاع الألمانية حلها.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت، في 25 يناير، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2" من احتياطات القوات الألمانية، كما ستسمح لدول أخرى بإعادة تصديرها لأوكرانيا، وأكدت كل من بريطانيا والنرويج وسلوفاكيا وفرنسا عزمها تسليم دبابات غربية الصنع إلى كييف، وأعلنت بولندا، في وقت سابق، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بـ14 دبابة، أرسلت منها 4 دبابات في 24 فبراير.