اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
F-35 fighter jets perform in an air show at the graduation ceremony of Israeli pilots at the Hatzerim air force base in the Negev desert near the southern Israeli city of Beersheva, on December 22, 2021. (AFP)
مقاتلات بسلاح الجو الإسرائيلي

إقالة ضابط احتياط إسرائيلي لاحتجاجه على الإصلاح القضائي

كان 37 طيار احتياط وملاحاً من سرب طائرات إف-15 قد قالوا يوم الأحد إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب اعتراضاً على مشروع القانون

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها أقالت ضابط احتياط، في أول عقوبة يوقعها الجيش على ضباط احتجوا بشأن الإصلاح القضائي الذي تعتزم إقراره الحكومة.

وقال الجيش في بيان إن الضابط "تصرف بما يخالف تعليمات قائد الفيلق وبما لا يليق برتبته ومركزه". وحاول الضابط المفصول تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية لقوات الاحتياط. وقال قائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار إن الضابط "منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو. التعاون في تنظيم غياب في وقت واحد عن الخدمة محظور، حتى وإن كان نابعا من حسن النوايا".

من الاحتجاجات في إسرائيل ضد اصلاح القضاء
من الاحتجاجات في إسرائيل ضد اصلاح القضاء
وزير الدفاع الأميركي: نشعر بقلق بالغ من زيادة إيران تخصيب اليورانيوم العرب والعالم الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: نشعر بقلق بالغ من زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

وقال 37 طيار احتياط وملاحاً من سرب طائرات إف-15 يوم الأحد إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب "لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية".

ويعتزم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني إدخال تعديلات على النظام القضائي تحد من سلطات المحكمة العليا.

ويقول نتنياهو إن هذا سيعيد التوازن بين فروع الحكومة، لكن منتقدين يرون أنه محاولة لتقويض استقلال القضاء. وواجهت الخطط أسابيع من الاحتجاجات.

وأثار الاحتجاج في صفوف الجيش غضب الإسرائيليين الذين يرون أن جيشهم يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة.

يذكر أن ضباط احتياط القوات الجوية يشاركون في التدريب كمتطوعين دون التزام قانوني بالحضور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط