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تل أبيب هجوم
لقطة متداولة لجانب من الهجوم

جرح 3 في إطلاق نار على مقهى في تل أبيب.. و"تحييد" المهاجم

يوم الخميس شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية

القدس - رويترز 
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أعلنت الشرطة الاسرائيلية أن فلسطينيا أطلق النار وأصاب 3 اشخاص بوسط تل ابيب في وقت متأخر من الخميس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "حيَّدت" مطلق النار في تل أبيب،

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في إطلاق النار ، ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ. فيما ذكر مسعفون ان أحد الجرحى في حالة حرجة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

من موقع الهجوم
من موقع الهجوم

وتزامن إطلاق النار مع يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية.

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