جرح 3 في إطلاق نار على مقهى في تل أبيب.. و"تحييد" المهاجم

أعلنت الشرطة الاسرائيلية أن فلسطينيا أطلق النار وأصاب 3 اشخاص بوسط تل ابيب في وقت متأخر من الخميس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "حيَّدت" مطلق النار في تل أبيب،

مادة اعلانية

BREAKING: Reports of shooting in Dizengoff Street in Tel Aviv.



Two people are in critical condition.



Still unclear whether it's a criminal incident or a terror attack. Police are investigating. pic.twitter.com/Gt3w3pZCdf — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 9, 2023

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في إطلاق النار ، ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ. فيما ذكر مسعفون ان أحد الجرحى في حالة حرجة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

وتزامن إطلاق النار مع يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية.