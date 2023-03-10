مجلس محافظي الوكالة الذرية يؤيد التجديد لغروسي لولاية ثانية
المجلس وافق على إعادة تعيين رافاييل غروسي بالتزكية.. والآن يتبقى إقرار هذا التمديد خلال المؤتمر العام في الخريف المقبل
قال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المجلس أيد، اليوم الجمعة، إعادة تعيين الأرجنتيني رافائيل غروسي مديراً عاماً لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وأوضح الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 35 دولة وافق على إعادة تعيين غروسي بالتزكية، مما يعني أنه لم يتم إجراء تصويت ولم تعبر أي دولة عن معارضتها.
والقرار مرهون بموافقة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو اجتماع سنوي لجميع الدول الأعضاء يعقد في الخريف المقبل.
بدوره، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جدد ولاية غروسي لفترة ثانية.
وقال أوليانوف عبر حسابه على تويتر، إن فترة ولاية غروسي الثانية ستنتهي في الثاني من ديسمبر 2027.
وكان غروسي قد تولى منصب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في الثالث من ديسمبر 2019، بعدما وافق المؤتمر العام للوكالة على تعيينه لفترة مدتها أربع سنوات.
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