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إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

كييف: تمديد اتفاق الحبوب 60 يوماً يتعارض مع الوثيقة الموقعة

العربية.نت - وكالات
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اعتبر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الاثنين، أن الاقتراح الروسي لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً، يتعارض مع الاتفاقية الأساسية الموقعة في يوليو والتي تنتهي مدتها في 18 مارس، لكنه لم يرفض عرض موسكو بشكل قاطع.

وكتب في تغريدة أن "الاتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنص على تمديد لمدة 120 يوماً على الأقل، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يوماً فقط يتعارض إذاً مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة".

كما أوضح أن أوكرانيا تنتظر "الموقف الرسمي" للأمم المتحدة وتركيا كـ"ضامنَين" للاتفاقية، وفق فرانس برس.

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