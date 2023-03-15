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Israeli soldiers walk next to the Israel-Lebanon border near Shtula in northern Israel April 25, 2022 REUTERS/Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
عناصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية (أرشيفية)
حزب الله

إسرائيل: قتلنا شخصاً يحمل حزاماً ناسفاً يشتبه بصلته بحزب الله

الجيش الإسرائيلي قال إن هذا الشخص نفذ عملية يوم الاثنين، حيث انفجرت عبوة ناسفة في شمال البلاد وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة

العربية.نت
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قتل، الاثنين، شخصاً كان يحمل حزاماً ناسفاً، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر، إن التحقيق الأولي أظهر أن المسلح تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وأشار إلى أنه قام بإيقاف سيارة بعدما نفذ عملية يوم الاثنين، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة. وأضاف المتحدث أن المسلح طلب من السائق التوجه شمالاً.

وأوضح أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف السيارة في بلدة يعارا، وتمكنت قوات الشاباك والشرطة من قتله، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن "تحييده" حال دون وقوع هجوم آخر.

وأضاف أدرعي أن الجيش يجري تحقيقاً موسعاً حول العملية لمعرفة مدى تورط حزب الله اللبناني فيها.

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