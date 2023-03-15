الجيش الإسرائيلي: ننظر إلى حزب الله.. ونفهم حاجتنا للاستعداد

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يراقب نشاطات حزب الله اللبناني، خاصة بعد وقوع حادثة أمنية مؤخراً على الحدود.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: "ننظر إلى حزب الله، ونفهم أننا بحاجة للاستعداد".

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وبشأن إيران، أكد أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعدا "في السنوات القادمة لحدث متعدد الجبهات تشارك فيه إيران".

يأتي هذا التصريح بعد "حادث أمني" أعلنت إسرائيل قبل أيام وقوعه على الحدود اللبنانية، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حينها. ومن المرتقب أن يتم مساء اليوم الإعلان عن تفاصيله.

وعلى خلفية هذا الحادث الأمني الذي وصف بغير المعتاد، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عدة تقييمات للوضع على الحدود الشمالية.

هذا وأعلنت إسرائيل اليوم، اعتقال 4 شبان قرب الحدود اللبنانية، بحوزتهم 15 قطعة سلاح و12 قنبلة يدوية، وبعد التحقيق تبين أنهم دخلوا بالأسلحة التي بحوزتهم من خلال نفق لحزب الله الممتد من لبنان إلى الحدود الإسرائيلية.

وأشارت إسرائيل إلى أن هذا النفق "نشط منذ فترة" بهدف تهريب أسلحة وأموال وربما مقاتلين.