الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية.. ولا يسقطها

قال الجيش اللبناني اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان.

وجاء في بيان الجيش اللبناني "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

مادة اعلانية

من جهته قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن الجيش اللبناني لم يسقط الطائرة المسيرة المذكورة.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بمثل هذه التقارير.

وتطلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن لكن من النادر جداً أن تستهدفها قوات الجيش.

واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أميركية. ولا تزال الحدود البرية بين الاثنين متنازع عليها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان حيث تسيطر ميليشيا حزب الله على الأمن.