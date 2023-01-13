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Lebanese Army soldiers carry parts of an Israeli drone in the Marjeyoun countryside, south Lebanon September 20, 2014. The Lebanese Army found the MK drone that fell in the Marjeyoun countryside near the Lebanese-Israeli border, the National News Agency (NNA) reported. The Israel Defence Forces confirmed that the unmanned aerial vehicle was from Israel, according to Israeli media. REUTERS/Karamallha Daher (LEBANON - Tags: POLITICS MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)
الجيش اللبناني يصادر أجزاء من درون إسرائيلية سقطت في 2014 (أرشيفية)
لبنان

الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية.. ولا يسقطها

الجيش الإسرائيلي قال إنه ليس على علم بمثل هذه التقارير

العربية.نت
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قال الجيش اللبناني اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان.

وجاء في بيان الجيش اللبناني "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

من جهته قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن الجيش اللبناني لم يسقط الطائرة المسيرة المذكورة.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بمثل هذه التقارير.

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وتطلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن لكن من النادر جداً أن تستهدفها قوات الجيش.

واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أميركية. ولا تزال الحدود البرية بين الاثنين متنازع عليها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان حيث تسيطر ميليشيا حزب الله على الأمن.

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