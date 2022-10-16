بعد أيام على اتفاق الترسيم.. لبنان يتهم إسرائيل بخرق مياهه
الجيش اللبناني أكد وقع أربع انتهاكات حيث دخلت زوارق حربية إسرائيلية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية
قال الجيش اللبناني الأحد إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفته إسرائيل.
وأضاف الجيش في بيان أن هناك أربعة انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية وأن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.
من جهته، ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته "لم تعبر الحدود البحرية اللبنانية".
وأشار لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي إلى موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما توسطت فيه واشنطن.
وإذا نُفذ الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره إنجازاً تاريخياً، فسوف يمثل نهاية دبلوماسية لحرب وعداء امتدا عقوداً، كما أنه سيفتح الباب للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
ويتهم لبنان إسرائيل منذ سنوات بانتهاك مجاله الجوي بطائرات مسيرة وطائرات نفاثة تنفذ أنشطة استطلاعية.
وتقدمت بيروت على مر السنين بشكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.
وقال مسؤولون لبنانيون إن إسرائيل قصفت مراراً أيضاً أهدافاً إيرانية في سوريا بعد تحليق طائراتها عبر الأجواء اللبنانية.
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