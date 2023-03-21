سلطات القرم تؤكد: سكك الحديد لم تتضرر من هجوم المسيرات

بعد الهجوم الغامض الذي استهدف شبه جزيرة القرم، مساء أمس، أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، المعين من قبل روسيا، أن هجوم المسيرات لم يؤد إلى إلحاق أضرار بالسكك الحديدية والبنية التحتية.

وقال كريوتشكوف عبر قناته على تليغرام ، اليوم الثلاثاء، أن سكك الحديد لم تتضرر، مؤكداً أن القطارات تعمل وفقا للمواعيد المحددة".

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فتح تحقيق

بالتزامن، أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، فتح تحقيق في الهجوم. وقال متحدث باسم المكتب الصحافي في هذه اللجنة لوكالة "تاس" "تحقق اللجنة في ملابسات الحادثة، وسيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات جميع الأشخاص المعنيين.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

هذا وأعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مساء الاثنين في دجانكوي شمال شبه الجزيرة.

كما أوضح أن حطام المسيرات المهاجمة سقط على أحد المنازل ومتجر، كما أصيب أحد السكان المحليين بشظايا.

من أجرأ الهجمات

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أفادت أمس بأن انفجاراً وقع في جانكوي أدى لتدمير صواريخ كروز روسية روسية من طراز كاليبر كي إن، أثناء نقلها عبر السكك الحديدية، فيما كان يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

يشار إلى أن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن إذا تأكد تورطها، فقد يمثل هذا الهجوم واحداً من أجرأ الهجمات الأوكرانية في قلب القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014. لاسيما أن قاعدة جوية عسكرية روسية مهمة تقع بالقرب من دجانكو.

كما يمكن أن يكون هذا الهجوم بحسب بعض المراقبين رداً على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي يوم السبت الماضي، للقرم في الذكرى التاسعة لضمها.