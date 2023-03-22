بيلاروسيا: ردنا على يورانيوم كييف سيكون درساً للعالم بأسره

معلقاً على عزم الدول الغربية تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضب، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا، والبحث عن طرق لحل المشكلة سلمياً.

وقال لوكاشينكو إنه "إذا زودت بريطانيا كييف باليورانيوم، ستزودنا موسكو بيورانيوم حقيقي"، وتابع: "إنه شيء فظيع وخطير"، في إشارة إلى قيام بريطانيا بهذه الخطوة واصفاً إياهم بالمجانين.

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وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أنه حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية "فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره".

ونقلت سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله: "يجب أن نتحرك نحو حل سلمي. كل من القيادة الروسية وإحدى أكبر القوى في العالم، الصين والعديد من الدول الأخرى توافق على هذا".

رد روسي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هدد بدوره أمس، بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب إلى القوات الأوكرانية، متهماً الغرب بنشر أسلحة تحمل "مكوّنات نووية".

يشار إلى أن هذا السجال اشتعل منذ الأمس بعدما صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".

ويستخدم اليورانيوم المستنفد عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي".