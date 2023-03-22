لندن عن تصريح بوتين حول اليورانيوم: يضلل المعلومات عمدا
بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لندن من تزويد أوكرانيا بالذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا "تحاول عمدا تضليل المعلومات".
وقال قائد سلاح الدبابات السابق في الجيش البريطاني وخبير الأسلحة الكيمياوية، الكولونيل هاميش دي بريتون غوردون، إن تعليقات بوتين عبارة عن "معلومات مضللة".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود".
تأثيره على الصحة منخفض
وأشار إلى أنه مكون لا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية، لافتاً إلى أن موسكو "تدرك ذلك تماماً، لكنها تحاول عمدا تضليل المعلومات". وأردف قائلا إنه من "المضحك" الإشارة إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأسلحة النووية التي تستخدم اليورانيوم المخصب.
إلى ذلك، شدد على أن القذائف التي تستخدمها دبابات "تشالنجر 2" تحتوي فقط على عناصر ضئيلة من اليورانيوم المنضب.
كذلك أوضح أن "البحوث المستقلة التي أجراها العديد من العلماء من مجموعات مثل الجمعية الملكية خلص إلى أن تأثير استخدام ذخائر اليورانيوم المستنفد على الصحة والبيئة منخفض"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
يشار إلى أن اليورانيوم المستنفد يستخدم عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي".
وكان الرئيس الروسي هدد أمس بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، متهماً الغرب بنشر أسلحة تحمل "مكوّنات نووية".
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