موسكو: احتمال الصراع النووي الآن أصبح أكبر بكثير

على خلفية القضية التي تفجرت أمس حول سعي بريطانيا إلى تزويد أوكرانيا بقذائف خارقة تحوي يورانيوم منضب، لوحت وزارة الخارجية الروسية مجدداً بشبح الصراع النووي.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء من أن احتمال اندلاع صراع نووي أصبح الآن أكبر بكثير من أي زمن مضى.

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استئناف نيو ستارت

كما اعتبر "ألا مجال في الوقت الحالي لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف معاهدة نيو ستارت"، التي أعلن الكرملين رسميا تعليقها في الأول من مارس الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "ريا" الروسية. ورأى أن بلاده في صراع فعلي حالياً مع أميركا.

وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف حذر بدوره في وقت سابق اليوم من أن الصراع الروسي الغربي، لاسيما البريطاني، قد ينتقل إلى مرحلة خطيرة إذا ما سارت لندن بخططها تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

كما ألمح إلى أن بلاده ستضطر في تلك الحالة إلى الرد بما يتماشى مع عقيدتها النووية.

أتت تلك المواقف التصعيدية بعدما صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، أمس بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".

إلا أن الخارجية البريطانية عادت وأكدت أن خطوتها هذه لا تشكل على الإطلاق تصعيداً نوويا، وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود"، مشددا على أن لا علاقة لتلك القذائف بالنووي.

ويستخدم اليورانيوم المستنفد عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي".