اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting of the Federal Security Service (FSB) collegium in Moscow, Russia, February 28, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

رسميا.. بوتين يعلق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" النووية

الرئيس الروسي شدد بوتين على أن موسكو لم تنسحب من الاتفاقية تماماً حيث ستحترم الحدود القصوى للأسلحة النووية المنصوص عليها في المعاهدة وستواصل إخطار الولايات المتحدة بشأن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على مشروع قانون يعلّق رسمياً آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن تحرك موسكو في أوكرانيا.

أميركا: لا أدلة على إساءة أوكرانيا استخدام المساعدات العسكرية أميركا روسيا و أوكرانيا أميركا: لا أدلة على إساءة أوكرانيا استخدام المساعدات العسكرية

وكان بوتين قد أعلن قبل أسبوع في خطابه عن حال الأمة أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لعام 2010. وكان قد جادل بأن روسيا لا تستطيع قبول عمليات التفتيش الأميركية لمواقعها النووية بموجب الاتفاقية في وقت أعلنت فيه واشنطن وحلفاؤها في الناتو صراحة أنهم يهدفون إلى هزيمة روسيا في أوكرانيا.

وسرعان ما صادق مجلسا البرلمان الروسي على مشروع قانون بوتين بشأن تعليق الاتفاقية الأسبوع الماضي. والثلاثاء، وقّع بوتين عليه ليصبح قانوناً ويسري على الفور. وتقول الوثيقة إن الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان بإمكان موسكو العودة إلى الاتفاقية.

وشدد بوتين على أن موسكو لم تنسحب من الاتفاقية تماماً. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن البلاد ستحترم الحدود القصوى للأسلحة النووية المنصوص عليها في المعاهدة وستواصل إخطار الولايات المتحدة بشأن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وكالة الطاقة الذرية تكتشف يورانيوم مخصب بنقاء أقل من 90% في إيران وكالة الطاقة الذرية تكتشف يورانيوم مخصب بنقاء أقل من 90% في إيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط