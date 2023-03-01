رسميا.. بوتين يعلق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" النووية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على مشروع قانون يعلّق رسمياً آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن تحرك موسكو في أوكرانيا.

وكان بوتين قد أعلن قبل أسبوع في خطابه عن حال الأمة أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لعام 2010. وكان قد جادل بأن روسيا لا تستطيع قبول عمليات التفتيش الأميركية لمواقعها النووية بموجب الاتفاقية في وقت أعلنت فيه واشنطن وحلفاؤها في الناتو صراحة أنهم يهدفون إلى هزيمة روسيا في أوكرانيا.

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وسرعان ما صادق مجلسا البرلمان الروسي على مشروع قانون بوتين بشأن تعليق الاتفاقية الأسبوع الماضي. والثلاثاء، وقّع بوتين عليه ليصبح قانوناً ويسري على الفور. وتقول الوثيقة إن الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان بإمكان موسكو العودة إلى الاتفاقية.

وشدد بوتين على أن موسكو لم تنسحب من الاتفاقية تماماً. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن البلاد ستحترم الحدود القصوى للأسلحة النووية المنصوص عليها في المعاهدة وستواصل إخطار الولايات المتحدة بشأن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.