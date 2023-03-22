هكذا تصرّف مذيع باكستاني حينما اهتزت الأرض حوله ببث مباشر!

في مشهد يحبس الأنفاس، تمالك مذيع قناة إخبارية في باكستان نفسه، وهو ينقل خبر الزلزال الذي ضرب بلاده أمس، مخلّفاً قتيلاً و11 مصاباً.

فبينما كان الرجل يؤدي عمله بأمان، بدأت الأرض ترتجف من تحت وجدران الاستديو تهز من حوله، إلا أنه ورغم ذلك حافظ على رباطة جأشه ولم يتزحزح من مكانه.

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حافظ على الهدوء

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تعليقات تشيد برصانة الرجل وقوّة قلبه وحسن تصرّفه عند الأزمات والشدائد.

يذكر أن الزلزال كان ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، فيما رصد أحد الأشخاص تشققات في المباني، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير للحظات.

مذيع قناة إخبارية في باكستان ينقل خبر الزلزال خلال وقوعه قبل قليل والاستديو يهتز من حوله ويبدو رابط الجأش لم يتزحزح من مكانه. pic.twitter.com/S1rhdblIKy — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 21, 2023

6.8 درجة على مقياس ريختر

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

ووفق وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن قوات الطوارئ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان إلى 4 قتلى على الأقل و80 جريحا جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.