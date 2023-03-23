بـ4 كلمات فقط.. سر رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس

بعد مرور عام وشهر على الحرب الروسية - الأوكرانية تذوق خلالها العالم الأمرّين، ما بين معارك ضارية ولاجئين بالملايين وارتفاع جنوني للأسعار وشعوب مهددة بالجوع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، شهدت شوارع روسيا حدثا غريبا يقف أمامه الملايين لصور متداولة لإعلان غريب على لوحات إعلانية في شوارع وشاشات مترو الأنفاق الروسية.

الصور تحمل رسالة من أربع كلمات (23 مارس.. نقطة البداية) مكتوبة على علم روسي في الخلفية لكنها أزاحت الستار عن إعجاب كثيرين بفكرة الإعلان على اللوحات وانتشارها بهذا الشكل، دون الالتفات لأي وسيلة مواصلات.

مادة اعلانية

موقع "info24" الروسي التقط مجموعة من التغريدات والتخمينات المرتبطة بالإعلان الغريب على اللوحات في الشوارع وشاشات مترو الأنفاق في موسكو.

معلقون روس وضعوا العديد من الافتراضات حول ما سيحدث في موسكو (أو في روسيا)، يوم الخميس، ولعل أبرزها الحديث عن "موجة جديدة من التعبئة ستبدأ".

ولم تخل التعليقات من الحس الساخر عندما علق مغرد آخر: "سيتم نقل سيبيريا إلى الصين"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو واتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نظام عالمي جديد.

وفيما ذهب أحد المعلقين الروس إلى بداية "حملة انتخابية رئاسية"، عبر شخص آخر عن انتظار حرب نووية محتملة بنسبة 1000%.

ومن المنتظر أن تشهد روسيا انتخابات محلية وإقليمية في سبتمبر من العام الجاري على أن تقام انتخابات رئاسية في العام المقبل 2024.

وتزايدت تحذيرات المراقبين من حدوث تغيير كبير لعمليات التسليح في الجانب الأوكراني، ما قد يكون نوعا من الاستفزاز لروسيا التي ألمحت مرارا لإمكانية استخدام الأسلحة النووية للرد.