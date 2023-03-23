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Ukrainian soldiers of the Paratroopers' of 80th brigade fire a mortar shell at a frontline position near Bakhmut, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine March 16, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY
الجيش الأوكراني في جبهات القتال في باخموت
روسيا و أوكرانيا

كييف: القدرات الروسية في باخموت تتناقص.. لكن القتال مستمر

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا نفذت 48 غارة جوية و75 هجوماً صاروخياً في الساعات الأخيرة

العربية.نت
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أكدت هيئة الأركان الأوكرانية تقديرات الاستخبارات البريطانية بأن القدرات الهجومية الروسية بباخموت في تناقص، لكنها أشارت أيضاً إلى أن القتال الشرس مستمر.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا نفذت 48 غارة جوية و75 هجوماً صاروخياً في الساعات الأخيرة في أحدث موجة من الضربات الروسية.

كما أشارت إلى أن سلاح الجو الأوكراني استهدف مجمعاً للصواريخ الروسية المضادة للطائرات.

يأتي هذا بينما زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مواقع عسكرية قرب مدينة باخموت الواقعة على خطّ المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث وعد بتحقيق انتصار عسكري على روسيا.

من زيارة زيلينسكي للقوات في دونيتسك أمس
من زيارة زيلينسكي للقوات في دونيتسك أمس
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وجاءت مواقف الرئيس الأوكراني الذي تفقد قواته في أقرب مكان من الجبهة قرب باخموت ثم في خاركيف (شمال شرق) بعد ضربات جديدة شنها الجيش الروسي، وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل في منطقة كييف، فضلاً عن إصابتها مبنى سكنيا في زابوريجيا (وسط شرق) مخلفة قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

وأطلقت روسيا 21 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد -136/131" على أوكرانيا الأربعاء، في عملية بدأت قبل منتصف الليل بقليل، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني الذي قال إنّه أسقط 16 منها.

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