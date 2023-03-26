كييف: موسكو تستغل بيلاروسيا وتأخذها رهينة نووية

تعليقا على إعلان روسيا إبرام اتفاق مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، اعتبرت أوكرانيا أن موسكو تأخذ جارتها رهينة نووية وتستغلها.

ورأى وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن مينسك تخاطر بزعزعة أمنها، إذا نشرت أسلحة نووية روسية

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 26, 2023

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كما اتهم في تغريدة على حسابه في تويتر موسكو باحتجاز بيلاروسيا كرهينة، معتبراً أن نشر تلك الأسلحة سيشكل "خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد ومضاعفة العداء لروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس أن بلاده اتفقت مع مينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، مضيفاً أن المرابض اللازمة لهذه الأسلحة قيد الإنشاء، وستصبح جاهزة اعتبارا من يوليو المقبل.

لوكاشينكو واليورانيوم الحقيقي

كما شدد على أن سبب هذه الخطوة يعود إلى إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وحليف بوتين اللصيق، كان أكد في تصريحات سابقة أنه في حال زودت لندن كييف باليورانيوم، فستعطيه يورانيوم حقيقي"، وفق تعبيره.

كذلك اعتبر في تصريحات قبل أيام قليلة أنه حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية "فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره".

أتت تصريحات لوكاشينكو بعدما اشتعل سجال "اليورانيوم" هذا مطلع الأسبوع حين صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".

ويستخدم اليورانيوم المنضب عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي"!