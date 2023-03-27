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البرلمان الفرنسي (فرانس برس)
البرلمان الفرنسي (فرانس برس)

تعطل موقع البرلمان الفرنسي.. واتهامات لقراصنة روس

دبي - العربية.نت
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أفاد خبراء أنّ الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) معطّل منذ صباح الاثنين نتيجة هجوم تبنّته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا "نو نيم" انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي، المدير الفنّي في مجموعة تاليس المكلف بالدفاع السيبراني، إنّ الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم "حرمان من الخدمات" من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، بحسب "فرانس برس".

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وأشار إلى أنّ مجموعة قراصنة موالية لموسكو تطلق على نفسها اسم "نو نيم 057(16)" تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع تلغرام انتقاما من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا.

يأتي ذلك تزامناً مع محاولة الحكومة الفرنسية الاثنين استعادة زمام المبادرة بإبداء رغبتها بـ"التهدئة"، لكن من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر عشية تعبئة جديدة مقررة الثلاثاء احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد أسبوع على إقرار تعديل النظام التقاعدي من دون تصويت في البرلمان.

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