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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب)

لافروف: نحن نحدد مستقبل علاقاتنا مع الغرب وبشروطنا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستقرر مستقبل وآفاق علاقاتها القادمة مع الغرب وفقاً لشروطها الخاصة.

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وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "ألكسندر غورتشاكوف للدبلوماسية العامة"، اليوم الاثنين، إنه "على الرغم من الحملة الغربية القذرة الهادفة لمحو كل ما يتعلق بروسيا، فلا يزال لدينا العديد من الأصدقاء في جميع دول العالم، بما في ذلك في الغرب".

وأضاف "بالرغم من قلة هؤلاء الأصدقاء في الغرب ندرك تماما أنهم يتعاطفون مع بلدنا متعدد الجنسيات، ويحبون الثقافة الروسية، ويشاركوننا قيمنا الأخلاقية التقليدية".

لافروف ينتقد الغرب

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد منتصف الشهر الجاري أن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

وقال لافروف حينها إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

الصراع بين روسيا وأميركا
الصراع بين روسيا وأميركا

يذكر أن لافروف وجه سهامه إلى الغرب مطلع مارس الجاري، منتقداً تصرفات بعض الوفود الغربية المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي.

وشدد على أن مواثيق الأمم المتحدة المعترف بها منحت الشعوب حق تقرير مصيرها دون ضغوط، داعياً الغرب إلى الابتعاد عن مبدأ الهيمنة والتسلط وتبعية الدول له.

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