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Kremlin spokesman Dmitry Peskov moderates Russian President Vladimir Putin's annual press conference at the Manezh exhibition hall in central Moscow on December 23, 2021. (AFP)
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف
روسيا و بوتين

روسيا تتوقع أن يطول أمد "الحرب الهجينة" مع الدول الغربية

الناطق باسم الكرملين أكد أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل "غير مسبوق" ومعظمهم يريد أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا

العربية.نت
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توقّع الكرملين اليوم الأربعاء أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء العملية العسكرية الروسية هناك.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول".

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وأضاف أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل "غير مسبوق" ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا.

من المعارك في أوكرانيا
من المعارك في أوكرانيا
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وأوضح قائلاً: "نرى التفافاً غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها".

وأضاف: "نرى اقتناعاً سائداً تماماً في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق".

يأتي هذا بينما انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، "النهج المدمر للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين تورطوا في نزاع أوكرانيا منذ مدة طويلة، ويتورطون فيه بشكل أعمق وأعمق، ويقاتلون بالفعل إلى جانب نظام كييف".

وأضاف لافروف: "نقيم الموقف.. ونعي الدوافع الحقيقية لما يحدث".

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