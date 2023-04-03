مصالحة محتملة.. نتنياهو يرجئ إقالة وزير الدفاع

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان"، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع، وذلك "بالنظر للوضع الأمني المعقد".

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله: "نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد".

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ولم يصدر تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.

وكان أحد مساعدي نتنياهو قد قال في وقت سابق من اليوم، إنه سيزور القوات الإسرائيلية مع غالانت اليوم، في إشارة إلى مصالحة محتملة بعد أن أعلن نتنياهو عزل غالانت الأسبوع الماضي دون المضي في تنفيذ هذا القرار.

وجاء إعلان عزل وزير الدفاع في 26 مارس بعد مطالبة غالانت العلنية نتنياهو بإيقاف خطة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات عامة غير مسبوقة، وقال بعض جنود الاحتياط في الجيش إنهم قد يرفضون الاستدعاءات كنوع من الاحتجاج.

وفي نهاية المطاف رضخ نتنياهو وعلق التعديلات المتنازع عليها لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى توافق.

وقالت مصادر سياسية إنه كانت هناك جهود في الأيام الأخيرة لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب ليكود الحاكم والقوات المسلحة وبين حلفاء إسرائيل الغربيين.