اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الناتو ، روسيا (شترستوك)
الناتو ، روسيا (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تحذر ثانية: مخاطر الاشتباك مع الناتو تزداد

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في خضم التوتر المستمر بين روسيا والغرب على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وتفاقمه أيضاً مع انضمام فنلندا الأسبوع الماضي إلى الناتو، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مخاطر التصادم العسكري مع حلف شمال الأطلسي تزداد.

وقال نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إنّ "مخاطر الاشتباك تزداد للأسف، والكل يدرك ذلك".

جناحها الغربي أصبح هشاً.. هكذا أوجعت فنلندا روسيا العرب والعالم جناحها الغربي أصبح هشاً.. هكذا أوجعت فنلندا روسيا
مادة اعلانية

كما اعتبر أن الوضع في بحر البلطيق خير مثال، إذ تحوّل إلى منطقة تنافس عسكري بجهود الناتو"، وفق قوله.

ضاعف خطر التصادم

إلى ذلك، شدد على أن زيادة خط التماس بين روسيا والأطلسي بمقدار 1200 كيلومتر جراء انضمام فنلندا إلى الحلف الدفاع "ضاعف من مخاطر التصادم".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، شدد في وقت سابق على أن توسع الناتو سيجبر بلاده على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها.

علما فنلندا والناتو (شترستوك)
علما فنلندا والناتو (شترستوك)

يشار إلى أن انضمام هلنسكي إلى الناتو لتصبح العضو الـ31 فيه، بعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة 3 عقود، يتيح للحلف أن يضاعف طول حدوده التي يتشاركها أعضاؤه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء الأخيرة

لاسيما أن موسكو ترى أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يشكل أحد أبرز التهديدات لأمنها، منذ أن شكل رأس حربة في التصدي لها بشكل غير مباشر عبر الملف الأوكراني.

كما شكلت رغبة كييف في الانضمام إلى الأطلسي، أحد الأسباب التي تحججت بها روسيا لشن عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي (2022).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط