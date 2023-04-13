موسكو تحذر ثانية: مخاطر الاشتباك مع الناتو تزداد

في خضم التوتر المستمر بين روسيا والغرب على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وتفاقمه أيضاً مع انضمام فنلندا الأسبوع الماضي إلى الناتو، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مخاطر التصادم العسكري مع حلف شمال الأطلسي تزداد.

وقال نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إنّ "مخاطر الاشتباك تزداد للأسف، والكل يدرك ذلك".

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كما اعتبر أن الوضع في بحر البلطيق خير مثال، إذ تحوّل إلى منطقة تنافس عسكري بجهود الناتو"، وفق قوله.

ضاعف خطر التصادم

إلى ذلك، شدد على أن زيادة خط التماس بين روسيا والأطلسي بمقدار 1200 كيلومتر جراء انضمام فنلندا إلى الحلف الدفاع "ضاعف من مخاطر التصادم".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، شدد في وقت سابق على أن توسع الناتو سيجبر بلاده على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها.

يشار إلى أن انضمام هلنسكي إلى الناتو لتصبح العضو الـ31 فيه، بعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة 3 عقود، يتيح للحلف أن يضاعف طول حدوده التي يتشاركها أعضاؤه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء الأخيرة

لاسيما أن موسكو ترى أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يشكل أحد أبرز التهديدات لأمنها، منذ أن شكل رأس حربة في التصدي لها بشكل غير مباشر عبر الملف الأوكراني.

كما شكلت رغبة كييف في الانضمام إلى الأطلسي، أحد الأسباب التي تحججت بها روسيا لشن عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي (2022).