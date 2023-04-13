الأمة السوداني: الخلاف بين الجيش والدعم السريع خطير جداً

بعد الخلاف الذي ظهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة مروي في الولاية الشمالية للسودان، حذر في رئيس حزب الأمة القومي السوداني، اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، من أن الوضع بين الطرفين بات خطير جداً، داعيا قادة الجيش والدعم السريع والأحزاب السياسية في البلاد لاجتماع عاجل.

كما اعتبر أن بيانات الاحتقان بين الجيش والدعم السريع وصلت "مرحلة ما قبل الطلقة الأولى". ونبه في بيان اليوم الخميس إلى أن الوضع الأمني الراهن قريب من الانزلاق ولا يتحمل إجراءات روتينية

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كذلك اعتبر أن الأوضاع تتطلب تجميد كل فعل أو قول عسكري . ودعا كل القوى السياسية إلى النأي عن إصدار أية بيانات أو دعم لطرف على حساب آخر .

إلى ذلك، ختم مشدد على أن الأزمة الراهنة تستوجب تفكيراً خارج الصندوق، معتبراً أن الاحداث تمضي مسرعة لتشكل واقعاً إن لم نتحسب له سيتجاوز كل الآليات والعمليات السياسية السابقة.

أتى هذا التحذير بعد أن شهدت منطقة مروي توتراً غير مسبوق بين القوات المسلحة والدعم السريع.

تحشيد الدعم السريع

فيما نبه الجيش في وقت مبكر اليوم مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع. وقال في بيان إن تحركات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي تشكل "تجاوزا واضحا للقانون".

