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A rocket carrying two satellites lifts off from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China's Gansu province on July 25, 2019. (AFP)
أرشيفية
الفضاء

الصين تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً خاصاً بالطقس

تايوان تقول إنها لم تتأثر من تساقط حطام صاروخ صيني

العربية.نت
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أظهر بث مباشر من إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أن الصين أطلقت صاروخا يحمل قمرا صناعيا خاصا بالطقس صباح الأحد.

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأحد، إن بعض حطام الصاروخ من إطلاق قمر صناعي صيني سقط في "منطقة التحذير" في المياه إلى الشمال من تايوان لكنها لم تؤثر على سلامة أراضي الجزيرة.

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