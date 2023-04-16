الفضاء
الصين تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً خاصاً بالطقس
تايوان تقول إنها لم تتأثر من تساقط حطام صاروخ صيني
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أظهر بث مباشر من إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أن الصين أطلقت صاروخا يحمل قمرا صناعيا خاصا بالطقس صباح الأحد.
The latest: China launched a weather satellite on Sunday morning, according to the China Meteorological Association. The no-fly zone over northern Taiwan is due to the launch. https://t.co/ZbcBlX9pbH— 葉開 反独裁 反暴政 (@198964yekai) April 16, 2023
بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأحد، إن بعض حطام الصاروخ من إطلاق قمر صناعي صيني سقط في "منطقة التحذير" في المياه إلى الشمال من تايوان لكنها لم تؤثر على سلامة أراضي الجزيرة.
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