فاغنر تستمر بالتقدم في باخوت وتسيطر على منطقتين جديدتين

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على منطقتين في وسط وشمال غرب مدينة باخموت الأوكرانية التي تشهد معارك محتدمة.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأحد أن وحدات من فاغنر مدعومةً بقوات محمولة جواً سيطرت على منطقتين جديدتين في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

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وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دامية بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن وحدات فاغنر الهجومية سيطرت على منطقتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية التي شهدت دماراً كبيراً خلال القتال.

وأضافت الوزارة أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة.

هذا وكان سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا قد قال إن قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يومياً.

كما ذكرت بريطانيا في إفادة مخابراتية يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.