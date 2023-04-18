قيادات عسكرية: الجيش يعمل على بسط سيطرته على قاعدة مروي ومطارها

فيما لا يزال التوتر مستمراً في منطقة مروي بالولاية الشمالية للسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكدت قيادات عسكرية سودانية لـ العربية/الحدث أن الجيش يعمل على بسط سيطرته على قاعدة مروي ومطارها.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بانسحاب مجموعات كبيرة تابعة للدعم السريع من داخل مطار مروي.

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وأظهرت مقاطع مصورة خروج مجموعات الدعم السريع من مروي.

حشد في مروي

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني أن الدعم السريع يحشد قوة كبيرة في مروي بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات إقليمية واستنفاره لقواته للحضور إلى الخرطوم من نيالا والفاشر والجنينة والطينة.

في المقابل، نفى الدعم السريع تلك المعلومات وقال إن "لا صحة لمحاولة جهة إقليمية إنزال مساعدات عسكرية في مطار مروي".

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

خلافات سابقة

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.