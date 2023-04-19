بعد السيطرة عليه..شاهد الجيش السوداني في قلب مطار مروي

في وقت لا تهدأ فيه حرب الفيديوهات والبيانات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نشر الجيش مقطع فيديو يؤكد سيطرته على مطار مروي الثلاثاء.

وأظهر المقطع المتداول انتشار عناصر من الجيش في المطار بعد اعتقال قائد قوات الدعم السريع هناك.

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سيطرة على المطار واعتقال قيادي

كما أوضح أيضاً حجم الأضرار التي لحقت بالمكان جراء الاشتباكات والقصف.

وجاءت السيطرة بعد اعتقال الجيش لقائد قوات الدعم السريع في المطار.

وأظهر فيديو آخر عناصر الجيش وهي تعتدي على المعتقل بالضرب أثناء اقتياده، دون معرفة مصيره أو المكان المقتاد إليه.

وأضاف في بيان، أن قواته أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار.

كما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم لمدة 24 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي باسمه إن عناصر الدعم السريع "لم تتوقف مناوشاتهم" في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم، موضحاً أنها هربت من مطار مروي بعد ما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.

وأشار إلى أنه تم اليوم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم.

كما تابع أن قواته تصدّت لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض.

وكشفت عن امتلاكه ما يشير إلى تورط أطراف إقليمية ومحلية مع الدعم السريع، مؤكداً أنه سيكشف عنها لاحقا.

وقال إنه يملك معلومات دقيقة عن "عملية التآمر"، وإنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

هدنة لم تبدأ لتكتمل

أتت هذه التطورات بينما دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء الساعة 6 بالتوقيت المحلي - 7 بتوقيت السعودية-بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في سماء الخرطوم.

إلا أن هذه الهدنة لم تكتمل، فبعد مرور ساعات قليلة عليها، اشتعلت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين وسط تبادل الاتهامات حول من خرقها.