ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إلى كييف في زيارة غير معلنة، على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

ونشر الكثير من وسائل الإعلام صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.

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وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الإعلان مسبقاً عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في الحلف إن "الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا. سننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".

وتأتي زيارة ستولتنبرغ بعد 14 شهرا على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.

وتعهد الناتو بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر دعا ستولتنبرغ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قمة للحلف تعقد في يوليو.

وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سعى إلى إغلاق باب الناتو" لكنه "فشل".