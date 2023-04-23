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مستشفى في السودان (رويترز)
مستشفى في السودان (رويترز)
خاص

الهلال الأحمر السوداني: نطالب بتحييد المستشفيات عن القتال

دبي - العربية.نت
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أكد الهلال الأحمر السوداني ضرورة تحييد المنشآت الطبية عن العمليات العدائية، مشيراً إلى عدم وجود ممرات آمنة موثوقة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف الهلال الأحمر السوداني لـ العربية/الحدث أن "هناك معوقات نواجهها في الكثير من المناطق".

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في سياق متصل، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أنه يجب عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى في السودان في أعمال العنف المستمرة.

وأضاف أن المنظمة وثقت عدة هجمات مميتة استهدفت المؤسسات الصحية، مشدداً على ضرورة وقف ذلك.

كما قال إنه "لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفا للهجمات في السودان".

إصابة 3700 شخص

ومنذ بدء القتال في السودان قبل تسعة أيام، أصيب أكثر من 3700 شخص وقتل أكثر من 420 في الصراع، وفق أرقام المنظمة.

ووقع 14 هجوماً على مؤسسات صحية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 2.

إصابات في مستشفى الخرطوم جراء المعارك
إصابات في مستشفى الخرطوم جراء المعارك

وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 264 قتيلاً من المدنيين، وإصابة 1543.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن هناك الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

شح في المواد الغذائية

في حين أشار تقرير للأمم المتحدة إلى مقتل 413 شخصا وإصابة 3500 آخرين حتى 21 أبريل. وأوضح أن 132 شخصاً سقطوا في الخرطوم، و95 في شمال كردفان، و61 بشمال دارفور.

وتعاني البلاد منذ انطلاق الاشتباكات في 15 أبريل بين القوتين العسكريتين الكبيرتين من شح في المواد الغذائية، وتوقف العديد من المرافق الصحية والطبية، وسط انقطاع للكهرباء وخدمة الإنترنت أحياناً.

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