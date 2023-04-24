أردنيون أجلوا من السودان: رأينا جثثاً تملأ الشوارع

كشف مواطنون أردنيون تم إجلاؤهم من السودان ما رأوه من مشاهدات خلال الأيام الماضية منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، السبت الماضي.

وأفاد أحد الأردنيين العائدين للعربية/الحدث، بأنهم رأوا جثثاً تملأ الشوارع، معظمها في العاصمة الخرطوم، مثل شارع المطار وشارع عبيد ختم والستين.

مشرف بعملية إجلاء الأردنيين من #السودان لــ #العربية: رأينا جثثا تملأ شوارع الخرطوم.. وأعمال السلب والنهب لم تتوقف وسط المعارك pic.twitter.com/L7LJLncKFs — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) April 23, 2023

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وأضاف أن الرصاص كان يطير فوق رؤوس المدنيين، مشيراً إلى أنهم كانوا يضطرون في بعض الأحيان للمبيت خارج منازلهم في أماكن أكثر أمناً.

الطريق لبورتسودان خطير جداً

كذلك أوضح أن الطريق من الخرطوم إلى بورتسودان حيث يتم إجلاء المقيمين، خطير جداً ومليء بالمصاعب.

وأشار إلى وجود العديد من الآليات العسكرية التابعة للجيش والدعم السريع على طول الطريق لبورتسودان.

وعن عمليات النهب والسرقة، بيّن أنهم عناصر تلبس ملابس عسكرية ولا يمكن تمييز من أي طرف هم أو جهة يتبعون.

وكان الأردن أعلن أمس أن أربع طائرات تقل 343 شخصاً بينهم أردنيون ومقيمون في الأراضي الفلسطينية والعراق وسوريا وألمانيا غادرت السودان.

عمليات إجلاء وسط الاشتباكات

وفي وقت سابق اليوم، أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني متجهة إلى السودان لإجلاء مواطنين أردنيين وعدد من الجنسيات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وذكرت الوزارة أنه تمت تلبية طلبات تلقتها من فلسطينيين وسوريين فضلا عن ألمانيين اثنين.

وبدأ العديد من الدول إجلاء رعاياها من السودان، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم إعلان الطرفين هدنة خلال أيام العيد.