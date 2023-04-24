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من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

نقابة أطباء السودان: العديد من الضحايا تعذر وصولهم للمستشفيات

دبي - العربية.نت
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، مقتل 273 مدنياً وإصابة 1579 آخرين حتى الآن جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت أن عدداً من المدنيين قتل في منطقة الكلاكلة، لافتة إلى أن المستشفى التركي مكتظ بعدد كبير من الإصابات الخطرة.

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كذلك قالت إن مناطق بالعاصمة الخرطوم تعرضت إلى قصف بأسلحة ثقيلة.

عدد الضحايا غير معروف

وأضافت نقابة أطباء السودان أن العدد الواقعي للضحايا غير معروف لتعذر الوصول لمستشفيات.

وتسببت أحداث العنف في انقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء كثيرة من المدينة، وألحقت أضرارا بالمستشفيات وأدت لإغلاق العديد منها.

بينما أضحى العديد من المدنيين محاصرين في منازلهم أو تقطعت بهم السبل، لاسيما أنهم باتوا يواجهون خطر تعرضهم للسرقة والنهب إذا غامروا بالخروج منها.

من الخرطوم (رويترز)
من الخرطوم (رويترز)

يشار إلى أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية كانت اندلعت في 15 أبريل الجاري، وطالت مدينة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، التي يربو إجمالي عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق. كما امتدت إلى مناطق وولايات أخرى لا سيما في دارفور ومروي بالولاية الشمالية.

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