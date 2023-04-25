ميدفيديف: لا أستبعد أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية.
وقال مدفيديف اليوم الثلاثاء خلال فعالية "ماراثون المعرفة": "يتحدث الكثيرون عن إيلون ماسك كوجه جديد للولايات المتحدة الجديدة، تلك الشخصية التي تتمتع بسلطة أكبر بكثير من سلطة (دونالد) ترمب، فضلاً عن (جو) بايدن، قد يفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ذلك الشخص نفسه إيلون (ماسك) الأسطوري، وقد يكون ذلك أمر مهم في تطور الأحداث".
وحذر ميدفيديف اليوم الثلاثاء، من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة ونبه إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.
وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر في موسكو "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".
وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.
-
اشتباكات متفرقة بالسودان رغم الهدنة.. وتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريعاستمرار عمليات الإجلاء.. تجدد الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومناطق متفرقة بأم درمان العرب والعالم
-
بريطانيا تبدأ في إجلاء رعاياها من السودانطائرات عسكرية بريطانية سوف تغادر من مطار خارج الخرطوم لإجلاء الرعايا وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية السودان
-
الخارجية السودانية: نحذر من استغلال الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها"الدعم السريع صارت ميليشيات إرهابية ضالعة في ترويع المواطنين وقتل واستهداف المدنيين" السودان