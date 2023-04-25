اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف: لا أستبعد أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال مدفيديف اليوم الثلاثاء خلال فعالية "ماراثون المعرفة": "يتحدث الكثيرون عن إيلون ماسك كوجه جديد للولايات المتحدة الجديدة، تلك الشخصية التي تتمتع بسلطة أكبر بكثير من سلطة (دونالد) ترمب، فضلاً عن (جو) بايدن، قد يفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ذلك الشخص نفسه إيلون (ماسك) الأسطوري، وقد يكون ذلك أمر مهم في تطور الأحداث".

مادة اعلانية

وحذر ميدفيديف‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء، من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة ونبه إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.

كييف: قتيل و10 إصابات بقصف روسي استهدف متحفاً في كوبيانسك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف: قتيل و10 إصابات بقصف روسي استهدف متحفاً في كوبيانسك

وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر في موسكو "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط