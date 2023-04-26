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Indian security personnel walk past the debris of a police vehicle blown up by suspected Maoist rebels in Gadchiroli district, Maharashtra, India, Sunday, May 11, 2014. Authorities say leftist rebels detonated a land mine under the police vehicle and killed seven officers in the central jungles of India. The officers had been part of a special force tasked with flushing the Maoist rebels out of their strongholds in the states of Maharashtra and Chhattisgarh. (AP Photo)
الأمن الهندي في تشاتيسغار عقب هجوم سابق للماويين في 2014 (أرشيفية)
الهند

مقتل 10 من عناصر الأمن الهنود في هجوم لمتمردين

الهند تتهم متمردين ماويين بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في ولاية تشاتيسغار تم باستخدام عبوة ناسفة

العربية.نت
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قُتل عشرة من عناصر الأمن الهنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيسغار، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم، حسب ما أكدت الشرطة لوكالة "فرانس برس"، متهمة متمردين مناويين بالوقوف وراء الهجوم.

وقال فيفيكانند، المسؤول الكبير في شرطة تشاتيسغار، إن عناصر الأمن "كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم".

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وقتل رجال الاحتياط في الشرطة في طريق عودتهم من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم دوانتيوندا المعزول.

وهي أسوأ خسائر تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من سنتين.

وقتل المتمردون 20 جندياً من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية عام 2021 في معارك مسلحة في غابات ولاية تشاتيسغار.

جرحى في هجوم سابق للماويين في 2021
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جرحى في هجوم سابق للماويين في 2021
جرحى في هجوم سابق للماويين في 2021
هجوم سابق للماويين في 2021
هجوم سابق للماويين في 2021
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ويخوض المتمردون الماويون، الذين يزعمون أنهم يستلهمون كفاحهم من الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، تمرداً ضد الحكومة الهندية منذ أكثر من أربعة عقود، مطالبين بمنح أراض وتوفير وظائف للمزارعين المستأجرين والفقراء.

ينشط المتمردون في عدة مناطق من الهند، ويهاجمون بشكل دوري القوات الحكومية والمسؤولين، ووتعتبرهم الحكومة أكبر تهديد للأمن الداخلي للهند.

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