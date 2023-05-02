روسيا: الاتصالات حول صفقة الحبوب لم تسفر عن نتائج حتى الآن

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، استمرار الاتصالات حول صفقة الحبوب، غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى أنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.

وقال بيسكوف للصحافيين: "لا أستطيع أن أذكر مستواها بالتحديد، أو مكانها أو موعدها. الاتصالات مستمرة، لكنها لم تسفر عن نتائج حتى الآن"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

مادة اعلانية

محادثات غداً؟

يأتي ذلك فيما كشف مصدر أوكراني كبير بوقت سابق اليوم أنه من المقرر إجراء محادثات غداً الأربعاء حول اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ويسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بمشاركة جميع الأطراف.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، إنه "من المقرر إجراء المحادثات غداً. (بمشاركة) كل الأطراف... أتمنى أن تكون هناك نتائج".

"استراتيجية العقوبات"

إلى ذلك أوضح المستشار بدرجة وزير في السفارة الروسية بالولايات المتحدة، أندري ليدينيف، في منشور على حساب السفارة على تليغرام، أنه لم يُحرز أي تقدم على صعيد إزالة العقبات التي تعترض تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وذكر ليدينيف مجدداً أن هذه الأزمة ناجمة عن "استراتيجية العقوبات" التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب على موسكو وتشمل قيوداً على المدفوعات والخدمات اللوجستية وقطاعات التأمين.

عدم تلبية مطالبها

يشار إلى أن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بيوليو الماضي، يسمح بالتصدير الآمن للحبوب، التي كانت عالقة بسبب النزاع بين موسكو وكييف، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

فيما لفتت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق، الذي أبرم في يوليو الماضي، بعد 18 مايو نظراً لعدم تلبية قائمة من مطالبها الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.