الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين
بعدما اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين، أمس الثلاثاء، نفت كييف ذلك.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، وفق ما قاله مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين.
كما أضاف ميخايلو بودولياك "نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف".
إلى ذلك، قال مستشار وزير خارجية أوكرانيا يفهين ميكتنكو لـ"العربية/الحدث"، إنه لا دليل على إطلاق كييف للمسيرات على الكرملين.
مستشار وزير خارجية #أوكرانيا لـ #العربية: لا دليل على إطلاق #كييف للمسيرات على #الكرملين pic.twitter.com/qTl8bp8WvI— العربية (@AlArabiya) May 3, 2023
كما تابع "لا أحد يريد توسع الحرب بين البلدين"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية على استعداد كامل في حالة قررت روسيا أخذ أي خطوة تصعيدية.
وأوضح المسؤول الذي أكد أنه يتجول في كييف، أنه لا يعلم بحادث الاستهداف، داعياً إلى انتظار توضيح من جانب المسؤولين أو شخصيات رسمية من البلدين.
صور تظهر لحظة استهداف طائرة مسيرة للكرملين في محاولة لاغتيال #بوتين #روسيا #أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/J5pBovb3zH— العربية (@AlArabiya) May 3, 2023
وكانت الرئاسة الروسية أعلنت في بيان الأربعاء، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.
وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية.
وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.
كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.
وأعلن الكرملين منع طيران المسيرات فوق العاصمة بعد محاولة الهجوم الأوكرانية على مبنى الرئاسة.
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