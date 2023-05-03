بعد هجوم الكرملين.. زيلينسكي: الضغط ينهي العدوان أسرع

رغم نفي الرئاسة الأوكرانية عدم مسؤوليتها عن هجوم الكرملين، غرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، قائلا إنه كلما ضغطنا على المعتدي انتهى العدوان بشكل أسرع.

زيلينسكي: كلما ضغطنا على المعتدي كلما انتهى العدوان بشكل أسرع

#العربية pic.twitter.com/eNeXNtw40X — العربية (@AlArabiya) May 3, 2023

إلى هذا، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة "نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف".

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محاولة اغتيال بوتين

أتت التصريحات الأوكرانية، بعدما أعلنت روسيا، الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأضاف أن الهجوم جرى ليل الثلاثاء- الأربعاء.

الحطام سقط داخل الكرملين

وأكدت الرئاسة الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

الرئاسة الأوكرانية: نعرف أن الهجوم على #الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف

#العربية pic.twitter.com/pinnF9lCPY — العربية (@AlArabiya) May 3, 2023

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، الأربعاء، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

حظر تحليق المسيرات

على صعيد متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو، حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين في بيان، إن تحليق المسيّرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من "السلطات الحكومية".

يأتي ذلك فيما تستعد أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد جديد على القوات الروسية استغرق التخطيط له أشهرا.