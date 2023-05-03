شاهد لحظة إسقاط مسيّرتين حاولتا اغتيال بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، متهماً كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح في بيان أن "مسيّرتين استهدفتا الكرملين، تم تعطيل الجهازين"، واصفاً العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية"، وفق فرانس برس.
فيما نشرت إدارة الرئاسة الروسية مقطع فيديو لإسقاط المسيّرتين.
#روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة #الكرملين: كان مخططا لها استهداف #بوتين"— العربية (@AlArabiya) May 3, 2023
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لم يصب بأذى
كما أضافت أن بوتين "لم يصب بأذى نتيجة للعمل الإرهابي"، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد.
كذلك أكدت عدم وقوع أي إصابات خلال الهجوم ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.
بمقر إقامته في ضواحي موسكو
بدوره، كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه بوتين أثناء الهجوم الذي وقع ليل أمس الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام روسية.
وقال خلال إفادة صحافية اليوم، إن بوتين كان موجوداً بمقر إقامته في ضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.
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