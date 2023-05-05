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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a joint press conference with his Saudi Arabia's counterpart (unseen) following their talks in Moscow on March 9, 2023. (Pool/AFP)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: سنرد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

وزير الخارجية الروسي: كييف ما كانت لتهاجم الكرملين من دون علم الغربيين

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات مع الغرب أمر "حتمي"، مؤكداً على استعداد موسكو لذلك.

وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في الهند "روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الدول الغربية عاجلاً أو آجلاً".

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وهاجم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفاً إياه بأنه "دمية في يد الغرب".

وأضاف "من دون حل المشكلة الجيوسياسية الرئيسية المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو سترد بإجراءات على هجوم الطيران المسير على الكرملين، محذراً من أن "لصبرنا حدوداً".

من الهجوم بمسيرة على الكرملين الأربعاء
من الهجوم بمسيرة على الكرملين الأربعاء
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وكانت روسيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي إحباط ما وصفتها بأنها محاولة أوكرانية "لاغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين من خلال هجوم بالطيران المسير على الكرملين.

واتهمت موسكو واشنطن بالوقوف وراء الهجوم، إذ قال الكرملين إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الهجمات "لا تُتخذ في أوكرانيا بل في الولايات المتحدة".

غير أن كييف نفت اتهام موسكو لها باستهداف الكرملين، وقالت إن الاتهامات الروسية مقدمة لهجوم واسع على أوكرانيا.

واعتبر لافروف اليوم أن كييف لا يمكنها أن تقرر مهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة دون موافقة الغربيين. وتابع: "من الواضح أنه كان عملاً عدائياً، ومن الواضح تماماً أن إرهابيي كييف ما كانوا ليقدموا على ارتكابه بدون علم سادتهم". وأضاف "سنرد بإجراءات ملموسة".

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