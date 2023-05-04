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A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY
من الهجوم بمسيرة على الكرملين الأربعاء
روسيا و أوكرانيا

البيت الأبيض: لا دليل قاطعاً على تعرض الكرملين لهجوم بمسيرات

البيت الأبيض: اتهامات الكرملين بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات كاذبة

العربية.نت
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اعتبر البيت الأبيض اتهامات موسكو بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات على أراضيها "كاذبة"، مشدداً على أن "واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين".

كما اعتبر البيت الأبيض أنه "لا يوجد دليل قاطع على تعرض الكرملين إلى هجوم بمسيرات حتى الآن".

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هذا وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين كاذبة.

وأضاف كيربي في تصريحات لقناة "إم إس إن بي سي": "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا. أياً كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه.. لا علاقة لنا بهذا".

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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.

وذكر كيربي أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين. وقال: "ما زلنا لا نعلم حقا ما حدث" ولا تزال واشنطن تقيّم الموقف.

واتهمت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم على الكرملين بموسكو هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيربي إن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين "يكذب فحسب في ذلك".

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