البيت الأبيض: لا دليل قاطعاً على تعرض الكرملين لهجوم بمسيرات

اعتبر البيت الأبيض اتهامات موسكو بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات على أراضيها "كاذبة"، مشدداً على أن "واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين".

كما اعتبر البيت الأبيض أنه "لا يوجد دليل قاطع على تعرض الكرملين إلى هجوم بمسيرات حتى الآن".

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هذا وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين كاذبة.

وأضاف كيربي في تصريحات لقناة "إم إس إن بي سي": "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا. أياً كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه.. لا علاقة لنا بهذا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.

وذكر كيربي أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين. وقال: "ما زلنا لا نعلم حقا ما حدث" ولا تزال واشنطن تقيّم الموقف.

واتهمت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم على الكرملين بموسكو هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيربي إن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين "يكذب فحسب في ذلك".