بعد فيديو الشتائم.. رئيس فاغنر "تلقيت وعداً بالحصول على أسلحة"

بعدما صب جام غضبه وكال الشتائم حتى لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مهدداً بالانسحاب من مدينة باخموت في الشرق الأوكراني، في فيدو أثار ضجة خلال اليومين الماضيين، يبدو أن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية غير رأيه.

فقد أعلن في تصريحات جديدة اليوم الأحد أنه تلقى وعوداً من روسيا بتزويد قواته بما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر، الليلة.

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كما أضاف في تصريحات نقلتها حساباته على تليغرام اليوم الأحد أنه وعد بالحصول على ذخائر وأسلحة بقدر ما تحتاجه مجموعته لمواصلة القتال.

قائد فاغنر يهدد بالانسحاب

فيديو الجثث والشتائم

أتت تلك التصريحات، بعدما حدد بريغوزين الذي كان يوصف يوما بالمقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطباخ الكرملين، يوم العاشر من الشهر الحالي لانسحاب قواته التام من المدينة الأوكرانية.

كما جاءت بعدما ظهر في فيديو، ووراءه جثث مقاتليه يكيل الشتائم لشويغو ووزارة الدفاع، ويوجه انتقادات حادة للعسكريين في موسكو، متهما إياهم بحرمان مقاتليه في باخموت من الذخيرة، ومؤكدا أنه لن يستطيع الاستمرار في حرب الاستنزاف هذه.

قائد فاغنر والزعيم الشيشاني

فاغنر وقاديروف

وكان قائد فاغنر أعلن أمس السبت أنه طلب الإذن من موسكو من أجل تسليم مواقع مجموعته في باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة. وقال يفغيني في رسالة موجهة إلى شويغو "أطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من مايو، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها"، متهما رئاسة الأركان بتزويده فقط 32% من الذخيرة المطلوبة منذ أكتوبر الماضي.

فيما أكد قديروف عبر تليغرم استعداد مقاتليه لتسلم المواقع الروسية في المدينة، حال انسحاب فاغنر. وقال أمس عبر تطبيق تليغرام إن قواته "مستعدة للتحرك" باتجاه باخموت.

ومنذ أشهر، يتّهم بريغوجين هيئة الأركان الروسية بعدم إمداد مجموعته بكمية كافية من الذخائر لمنعها من تحقيق انتصار في باخموت يعجز عنه الجيش النظامي، ما كبّدها خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة في محاولتها السيطرة على كامل المدينة الأوكرانية، بعدما احتلت قسما كبيرا منها.

في حين ينفي الكرملين أن يكون هناك أيّ توتّر في صفوف قواته التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية، إلا أن تصريحات بريغوجين تثبت العكس.