أكبر هجوم بالمسيرات على كييف.. 35 طائرة دمرت

فيما تكثف القوات الروسية قصفها للأراضي الأوكرانية، أكدت كييف سقوط عشرات الطائرات بدون طيار.

فقد أكد عمدة العاصمة، فيتالي كليتشكو، أن روسيا شنت هجوما بالمسيّرات على كييف هو الأكبر منذ بداية الحرب.

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فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن قواتها دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد، وعددها 35 طائرة من طراز شاهد إيرانية الصنع.

61 غارة جوية

كما أضافت في تقرير يومي أن روسيا نفذت أيضا 16 هجوما صاروخيا الليلة الماضية، لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا. وقالت إنه جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تنفيذ 61 غارة جوية، و52 هجوما بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، حسب ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتضرر بنايات شاهقة، ومنازل خاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية، وفق قولها.

ليلة جحيم

أتى ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات "فاغنر" هجومها القوي على مدينة باخموت شرقا، سعياً لاقتحام المنطقة الغربية من المدينة.

فيما أكدت مصادر محلية للعربية/الحدث أن الروس دكوا المواقع الأوكرانية دون توقف، مضيفة أن الليلة الماضية كانت أشبه بالجحيم، وأن الوضع صعب للغاية في الأحياء الغربية لباخموت.

روسيا تستنزف كييف بالمسيرات!

إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أن القوات الأوكرانيه تدافع بكل بسالة لإيقاف تقدم مقاتلي فاغنر.

كذلك في منطقة خروموفا، واصل المقاتلون الأوكرانيون صد الهجمات الروسية للسيطرة على الطريق السريع تحت غطاء المدفعية.

يشار إلى أنه منذ أشهر، يكثف الجيش الروسي ضرباته على المناطق الأوكرانية، لاسيما في الشرق محاولاً السيطرة على كامل دونباس. فيما دخل "سلاح المسيرات بقوة" إلى ساحة المعارك.