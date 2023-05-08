السعودية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع بدأوا محادثات في جدة

أفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في جدة.

وأضاف بيان الوزارة على تويتر اليوم الإثنين، أن الجيش السوداني والدعم السريع يبحثان في جدة تسهيل وصول المساعدات.

#بيان | باستضافةٍ كريمة من المملكة العربية السعودية، بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت ٦ مايو pic.twitter.com/lz6R0zCH1k — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 7, 2023

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كما أوضح البيان أن المباحثات السودانية ستستمر لأيام حتى الوصول لوقف فعال لإطلاق النار.

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الترحيب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

تسوية الأزمة

وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تضم كل من: المملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، لتسوية الأزمة في السودان، وبذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.

يذكر أن المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تسببت وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو الذهاب باتجاه دول الجوار مثل تشاد ومصر.