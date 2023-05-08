مركز الملك سلمان: مساعداتنا ستشمل كل مناطق السودان

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، أن مساعدات المركز للسودان ستتركز على الحاجات الأساسية.

وأضاف في تصريحات لـ "العربية" أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقدم مساعدات غذائية في كل مناطق السودان، مشيراً إلى أن المساعدات ستشمل جميع مناطق النزوح.

مركز الملك سلمان للإغاثة لــ #العربية: حملة التبرعات الشعبية لــ #السودان ستكون عبر منصة ساهم pic.twitter.com/jkygrpqS6r — العربية (@AlArabiya) May 7, 2023

مادة اعلانية

وأوضح أن هناك تنسيقا عاليا مع الأطراف السودانية لإيصال المساعدات، لافتاً إلى أن حملة التبرعات الشعبية للسودان ستكون عبر منصة ساهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.

وأوضح أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان وتوفير مساعدات طبية.

آلاف الضحايا

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوماً عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة.

والجمعة وحده، أوقعت المعارك 16 قتيلاً بين المدنيين، من بينهم 12 في الأبيض (300 كيلومتر جنوب الخرطوم)، وفق نقابة الأطباء.

ومع استمرار المعارك، قرعت الأمم المتحدة، الجمعة، جرس الإنذار حيال إمكان معاناة 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، الجمعة، إن برنامج الأغذية العالمي يتوقع أن "يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان ما بين مليونين و2.5 مليون شخص".

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يوجهان #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح الشعب السودانيhttps://t.co/VO69tuCKwm



#السعودية_تقدم_100مليون_للسودان pic.twitter.com/25S8u8X8Df — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) May 7, 2023

ووفق تقرير البرنامج مطلع 2023، كان 16.8 مليون من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداماً حاداً للأمن الغذائي.

مخاوف أممية

فيما حذَّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية التي ستكون أكثر تأثراً هي: غرب دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، وولاية البحر الأحمر، وشمال دارفور.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية اجتماعاً في 11 مايو (أيار) لمناقشة تأثير المواجهات في السودان "على حقوق الإنسان".

ويعتقد الخبراء بأن الحرب قد تكون طويلة، خصوصاً في ظل عدم قدرة أي من الطرفين على حسم الأمر على الأرض.