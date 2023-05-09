أميركا: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 1,2 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وتزويدها بذخيرة مدفعية إضافية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إنها تواصل دعم كييف "من خلال الالتزام بقدرات مهمة على المدى القريب، مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على المدى الطويل".

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هذا ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم بلاده ذخائر المدفعية، وذلك عند استقباله، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا.

وشكر زيلينسكي أورسولا فون در لايين على القرار الأوروبي تسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف. وقال: "ناقشنا المسألة الرئيسية، وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة".

وفي سياق متصل، تبدو بريطانيا، التي تفاخرت بكونها متقدمة على حلفائها الغربيين في إدخال أنظمة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا مستعدة الآن لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، والتي رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إرسالها منذ فترة طويلة.

وفي إشعار شراء نشر في 2 مايو من قبل الصندوق الدولي لأوكرانيا بقيادة بريطانيا، وهي مجموعة من دول شمال أوروبا التي أنشأت آلية لإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، طلبت وزارة الدفاع البريطانية "إبداء الاهتمام" بتقديم صواريخ بعيدة المدى تصل إلى 300 كيلومتر أو ما يقرب من 200 ميل، وفقا لـصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.