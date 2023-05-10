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In this photo provided by the Russian Defense Ministry Press Service, guards walk past a lineup of troops during a welcome ceremony for Russian military personnel who returned from Syria at an airbase near the Russian city Voronezh, Tuesday, March 15, 2016. Russian warplanes and troops stationed at Russia's air base in Syria started leaving for home on Tuesday after a partial pullout order from President Vladimir Putin the previous day, a step that raises hopes for progress at the newly reconvened U.N.-brokered peace talks in Geneva. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
قاعدة عسكرية في منطقة فورونيج (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحبط هجوماً لطائرتين مسيرتين على منشأة عسكرية

بعد تصدي القوات الروسية لها، خرجت طائرة مسيرة عن مسارها ثم سقطت بينما دمرت نيران الأسلحة الطائرة الثانية

العربية.نت
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قال ألكسندر جوزيف حاكم منطقة فورونيج الروسية اليوم الأربعاء إن طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على منشأة عسكرية بالمنطقة، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

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وكتب جوزيف على تطبيق تيليغرام: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تم إحباط محاولة هجوم بمسيرتين تابعتين للعدو على منشأة عسكرية في فورونيج".

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وتابع: "بفضل إجراءات التصدي خرجت طائرة مسيرة عن مسارها ثم سقطت بينما دمرت نيران الأسلحة الطائرة الثانية".

ووفقاً للحاكم، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير الإضافية، التي تهدف إلى ضمان الأمن، في مقاطعة فورونيج، موضحاً: "يستمر التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والقيادة العسكرية".

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