روسيا تحبط هجوماً لطائرتين مسيرتين على منشأة عسكرية

قال ألكسندر جوزيف حاكم منطقة فورونيج الروسية اليوم الأربعاء إن طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على منشأة عسكرية بالمنطقة، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

وكتب جوزيف على تطبيق تيليغرام: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تم إحباط محاولة هجوم بمسيرتين تابعتين للعدو على منشأة عسكرية في فورونيج".

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وتابع: "بفضل إجراءات التصدي خرجت طائرة مسيرة عن مسارها ثم سقطت بينما دمرت نيران الأسلحة الطائرة الثانية".

ووفقاً للحاكم، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير الإضافية، التي تهدف إلى ضمان الأمن، في مقاطعة فورونيج، موضحاً: "يستمر التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والقيادة العسكرية".